تقرير.. 5 صفقات منتظرة لليفربول في الميركاتو الصيفي

يسعى فريق ليفربول، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، للتعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل المحافظة على مستوى الفريق في السنوات المقبلة.

ويأتي ذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه "الريدز" في الموسم المنقضي، حيث توج خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بالفوز على توتنهام في نهائي مدريد بهدفين دون رد، وكان قريبا من حسم الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه تأخر عن مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة.

ممفيس ديباي

ونشرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية تقريرا، أبرزت خلاله 5 صفقات منتظرة لـ"الريدز" في الصيف المقبل، والتي يأتي في مقدمتها الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي.

وارتبط ديباي بالرحيل عن صفوف ليون الصيف المقبل، والعودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر يونايتد فريقه السابق الذي قام بالاستغناء عن خدماته منذ موسمين، أو ليفربول، بناء على رغبة الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز".

وانضم ديباي لصفوف ليون في صيف 2017 قادما من يونايتد، ومنذ ذلك الحين سجل 39 هدفا في 115 مباراة بجميع المسابقات، وأسهم في وصول الفريق لدوري أبطال أوروبا على مدار الموسمين الماضيين.





يرغب ليفربول في تدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل، بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، والذي يعد أحد أبرز المواهب الصاعدة على مستوى العالم، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الموسم المنصرم.

وارتبط دي ليخت مؤخرا بالانتقال إلى برشلونة، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم النجم الهولندي صاحب الـ19 عاما.

وأسهم دي ليخت في تتويج أياكس بلقب الدوري الهولندي لأول مرة منذ 5 سنوات، وكأس هولندا للمرة الأولى منذ 2010، فضلا عن الخروج الأوروبي المشرف من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد توتنهام هوتسبير.





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فشل البرازيلي فيليبي كوتينيو في تقديم أوراق اعتماده لجماهير برشلونة الإسباني، منذ انضمامه إليه في شتاء 2018، مقابل 160 مليون يورو، قادما من ليفربول نفسه.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن كوتينيو سيغادر برشلونة هذا الصيف، وربما يعود لليفربول، لكن العائق الوحيد في الصفقة سيكون جماهير النادي التي ترى أن اللاعب البرازيلي باع الفريق بالانتقال إلى العملاق الكتالوني.

وشارك كوتينيو في 54 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5، علما بأنه لا يلعب في مركزه الأساسي، حيث يعتمد عليه إرنستو فالفيردي، مدرب الفريق الكتالوني، في مركز الجناح الأيسر وليس كصانع ألعاب.





أصبح نيكولاس بيبي جناح ليل الفرنسي، أحد أهداف ليفربول في الصيف المقبل، بعدما أشارت عدة تقارير صحفية إنجليزية إلى أن المصري محمد صلاح قد يرحل عن صفوف الفريق.

اللاعب الإيفواري صاحب الـ24 عاما، قدم مستوى مميزا هذا الموسم، وكان أحد أبرز اللاعبين في الدوري الفرنسي، وشارك في 41 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 12.

ومن المتوقع أن يحسم ليفربول الصفقة في الصيف المقبل مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، حال رحيل صلاح عن الفريق بـ200 مليون إسترليني.





دخل البرتغالي برونو سانشيز لاعب وسط سبورتنج لشبونة، دائرة اهتمامات ليفربول أيضا في الصيف المقبل، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع "برازيل أوروبا" في دوري الأمم الأوروبية، والذي قاد خلاله منتخب بلاده إلى النهائي بعد الفوز على سويسرا بنتيجة 3-1.

ويسعى أيضا مانشستر سيتي للظفر بخدمات فيرنانديز، بناء على رغبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لذا سيواجه ليفربول صعوبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب البرتغالي.



