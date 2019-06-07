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إصابة 19 في انفجار ببلدة لينشوبينج جنوبي السويد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة السويدية، الجمعة، إن انفجارا تسبب في إصابة 19 شخصا وألحق أضرارا بمبان في وسط بلدة لينشوبينج في جنوب البلاد.

وذكرت الشرطة على موقعها الإلكتروني، أن "فريقا من خبراء المفرقعات في طريقه إلى مكان الحادث حيث تهشمت نوافذ بعض المباني".


وأضاف الشرطة: "نحقق فيما حدث. لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات".

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وذكرت الإذاعة السويدية أن انفجارا قويا حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من خمسة طوابق وأحدث تلفيات في مبان أخرى.

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