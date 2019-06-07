الان تتابع لجنة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة فض اعتصام الخرطوم إلى 113قتيلا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:
ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا فض اعتصام الخرطوم يوم الاثنين الماضي، ارتفعت إلى 113قتيلا.
وأضافت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “هناك أرتالا من الجرحى والمصابين المتكدسين في المستشفيات الحكومية والخاصة التي تعاني شُحاً شديداً في معينات تقديم الخدمات الطبية من محاليل وريدية وأدوية منقذة للحياة”.
كانت وزارة الصحة السودانية أعلنت أمس الخميس أن 61 شخصا لقوا حتفهم خلال فض الاعتصام.
وعقب فض الاعتصام، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف المحادثات مع المجلس العسكري ،الذي يتولى ادارة السودان عقب الإطاحة بالرئيس عمر
البشير، لتسليم السلطة للمدنيين.
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