الكشف عن هويات 141 جثة استجرت من مقبرة جماعية شمالي العراق

جدة - عمرو شويل بغداد - الخليج 365:

شرع الطب العدلي في العاصمة العراقية بغداد، إجراءات التعرف على هويات 141 جثة استخرجت من مقابر جماعية في سنجار، المعقل الرئيس للأقلية الأيزيدية في شمال العراق.

وقال زيد اليوسف مدير عام الدائرة: “سنجري بالبداية فحص الرفات البشرية بعدها نأخذ عينات الحمض النووي – دي إن إي – ونقارنها بقاعدة البيانات التي تم جمعها من العائلات”.