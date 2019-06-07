شكرا لقرائتكم بوتين: نحن ضد التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ضد التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.

وقال بوتين، خلال لقاء مع رؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية الخميس: "نحن عموماً ضد التدخل في شؤون السياسة الداخلية للدول الأخرى، ونعتقد أن هذا يؤدي إلى عواقب مأساوية، مثل ما حدث في ليبيا".

والتقى القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، للمرة الأولى، وبشكل رسمي ومعلَن، بوتين في موسكو.

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وبحسب مصادر ليبية مقربة من حفتر، سعى الأخير لإقناع بوتين بالمساعدة على رفع الحظر المفروض على الجيش الوطني بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما تركزت المحادثات على مساعدة روسيا في تطوير وتحديث منظومة الأسلحة التي يمتلكها الجيش الليبي، وفق المصادر.

وكانت روسيا قد دعت "جميع أطراف" النزاع في ليبيا إلى التهدئة بعد تصاعد المعارك الدائرة قرب العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن بلاده تحض "جميع الأطراف على نبذ الأعمال التي قد تتسبب بسفك الدماء ومقتل المدنيين".