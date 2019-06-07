امتحانات الثانوية العامة غدًا .. 5 إجراءات للسيطرة على الغش الإلكتروني هذا العام

ياســـمين بدوي

أعلن المسئولون عن امتحانات الثانوية العامة 2019، أنه تم وضع خطة متكاملة للسيطرة على محاولات الغش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2019. * الاستعانة بــــ 5 عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب في كل لجنة. * تشكيل فريق كامل لمكافحة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2019 بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة. * التعاون مع ممثلي وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، وممثلي وزارة الداخلية في رصد محاولات الغش الإلكتروني التي تتم باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، والسماعات البلوتوث، والنظارات...

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