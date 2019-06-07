العثور على جثة الطفل روبين في بلدة كوينزلاند الاسترالية بعد أيام على فقدانه

عثرت السلطات الاسترالية بعد عدة أيام على اطلاق حملة للبحث عن الطفل المفقود روبين في بلدة كوينزلاند الاسترالية، جثة هامدة، والطفل روبين كان قد فقد منذ عدة ايام ويبلغ من العمر عامين، وأطلقت حملة للبحث عنه في منطقة حرجية تمر فيها انهر عدة ولم تجد له اي أثر، وشارك في البحث شرطة المدينة والعائلة ومتطوعون من المجتمع الاهلي، واستخدمت 7 طوافات وطائرات درون جابت مسافة 170,000 هكتارا من الاراضي الحرجية، فضلا عن حوالي عشرين شخصا جابوا المنطقة مشيا على الاقدام والاحصنة وعلى الدراجات النارية.

قائد ​الشرطة​ في المدينة أعلن بتأثر بالغ العثور على روبين، ولكن ميتاً، كاشفا عن ان العائلة كما السلطات والاهالي مصدومون من هول الفاجعة، وهي مأساة ليس بالسهل تقبلها، مضيفا ان مهما كان ​الانسان​ قويا الا ان خسارة طفل يكسر الفؤاد.

وكان شوهد روبن للمرة الاخيرة من قبل والدته بعد ظهر نهار الثلثاء قبل ان يبتعد عن المنزل ويختفي، وبقي الاهل يتأملون العثور عليه سالما حتى اللحظة الاخيرة ولكنهم حضّروا انفسهم للاسوأ، ليعثر عليه بعد ظهر الجمعة، جثة هامدة.

وقد تضامنت مع العائلة عشرات صفحات التواصل الاجتماعي على المستوى الوطني كما ​الصحافة​ المحلية والوطنية، في التعبير عن مشاعر الحزن لفقدان الطفل روبن.

ترجمة النشرة