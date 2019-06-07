سانا: الجيش السوري قضى على إرهابيين تسللوا إلى محيط كفرهود وتل ملح بريف محردة

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" أنّ "وحدات من ​الجيش السوري​ ردّت على خروقات المجموعات الإرهابية برمايات مكثّفة بسلاح المدفعية، على أوكار ومواقع انتشار مسلحي "كتائب العزة" الّتي تضمّ المئات من المرتزقة الأجانب في بلدات مورك وكفرزيتا والأربعين وحصرايا في الريف الشمالي الغربي".

ولفتت إلى أنّ "الضربات أدّت إلى إيقاع قتلى ومصابين بين مسلحي "كتائب العزة" وتدمير إمداداتهم وتجمّعاتهم ومنصّات إطلاق ​صواريخ​ وأوكار لهم، كانوا يتّخذون منها مُنطلَقًا لتنفيذ اعتداءاتهم". وبيّنت أنّ "وحدات الجيش اشتبكت مع إرهابيين تسلّلوا الليلة الماضية إلى محيط قريتي كفرهود وتل ملح في ريف محردة الشمالي الغربي".

وأوضحت أنّ "بنتيجة الاشتباكات، استعادت وحدات الجيش عددًا من النقاط بعد إيقاع العديد من القتلى بين صفوف الإرهابيين وتدمير آلياتهم وبدأت بملاحقة فلولهم في المنطقة".