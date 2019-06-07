نوفاك: روسيا والسعودية تتفهمان الوضع بسوق النفط واتفقتا على تنسيق الإجراءات

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنّ "روسيا والسعودية تتفهمان بشكل متشابه الوضع في السوق واتّفقتا على تنسيق الإجراءات وعرضهما على المشاركين الآخرين في صفقة "أوبك+".
وأوضح في تصريح صحافي "أنّنا التقينا أمس مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ونسّقنا المواقف، وكان لدينا اجتماع جيّد للغاية"، مؤكّدًا أنّ "دولًا كثيرة مصدّرة للنفط أكّدت استعدادها لعقد اجتماع مع "أوبك" في فيينا في الفترة من الثاني وحتّى الرابع من شهر تموز المقبل، بدلًا من الموعد المقرر للاجتماع في وقت لاحق من الشهر الحالي".
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