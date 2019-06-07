نوفاك: روسيا والسعودية تتفهمان الوضع بسوق النفط واتفقتا على تنسيق الإجراءات

أعلن وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​، أنّ "​روسيا​ و​السعودية​ تتفهمان بشكل متشابه الوضع في السوق واتّفقتا على تنسيق الإجراءات وعرضهما على المشاركين الآخرين في صفقة "أوبك+".

وأوضح في تصريح صحافي "أنّنا التقينا أمس مع وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​، ونسّقنا المواقف، وكان لدينا اجتماع جيّد للغاية"، مؤكّدًا أنّ "دولًا كثيرة مصدّرة للنفط أكّدت استعدادها لعقد اجتماع مع "أوبك" في ​فيينا​ في الفترة من الثاني وحتّى الرابع من شهر تموز المقبل، بدلًا من الموعد المقرر للاجتماع في وقت لاحق من الشهر الحالي".