ترامب يهدد بفرض رسوم إضافية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، مشيرًا إلى اعتقاده بأن "الصين والمكسيك ترغبان في إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة".
وأكّد ترامب أن "في محادثاتنا مع الصين، تحدث الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام، سنرى ما سيحدث".
وفي بكين أبدت وزارة التجارة الصينية لهجة متحدية. وأبلغ المتحدث باسم الوزارة جاو فنغ الصحفيين: "إذا قررت الولايات المتحدة بشكل متعمد تصعيد التوترات، فإننا سنقاتل حتى النهاية".
وأضاف قائلًا: "الصين لا تريد خوض حرب تجارية، لكنها أيضا لا تخشاها. إذا قررت الولايات المتحدة بشكل متعمد تصعيد التوترات التجارية فإننا سنتبنى الإجراءات المضادة الضرورية وسنحمي بحزم مصالح الصين وشعبها".
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