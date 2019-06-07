صندوق النقد الدولي يحذر أميركا من مخاطر اقتصادية

حذر ​صندوق النقد​ الدولي، ​الولايات المتحدة​ من أن تصعيدًا للنزاعات التجارية وتباطؤا مفاجئا في الأسواق المالية، قد يشكلان مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأميركي"، مشيرة إلى أن "اقتصاد الولايات المتحدة يتجه لتحقيق نمو عند 2.6 بالمئة هذا العام، وهو معدل أسرع من توقعات النمو التي أصدرها صندوق النقد في أبريل الماضي، والبالغة 2.3 بالمئة ويدعمه تيسير للأوضاع في الأسواق المالية".

من جهتهم، أكّد مسؤولون في صندوق النقد أن "النظام المالي الأميركي يبدو عرضة بشكل متزايد لنقاط ضعف، وأن الأوضاع الاقتصادية قد تتعثر مع شعور المستثمرين بقلق أكبر بشأن النزاعات التجارية للولايات المتحدة".

بدوره قال رئيس بعثة صندوق النقد إلى الولايات المتحدة نيجل تشوك في مؤتمر صحفي، إن "ذلك هو عامل الخطر الذي نشعر بأنه أكبر مبعث قلق لدينا حيال اقتصاد أمريكا".

وانتقد صندوق النقد، في تقريره، محاولات إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لإصلاح العلاقات التجارية العالمية عن طريق زيادة الرسوم الجمركية، وأوضح أن "من المهم بشكل خاص حل النزاع التجاري مع ​الصين​.. ذلك النزاع يشكل تهديدًا للاقتصاد العالمي".