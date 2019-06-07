النشرة: جريحة نتيجة انحراف سيارة باتجاه الوادي على طريق كفردجال

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بـ"وقوع جريحة نتيجة انحراف سيارة تابعة لمطعم باتجاه الوادي على طريق كفردجال، وعلى الفور تدخّلت ​فرق الإسعاف​ لنقل الجريحة إلى إحدى مستشفيات المنطقة".

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