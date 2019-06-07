رد الامين العام لـ"تيار المستقبل" ​احمد الحريري​ في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ على رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، قائلا: "هيدا الحكي مش إلك يا بيك يلي بيناتنا اكبر بكتييير من مجلس بلدي، اذا شايف غير شي خبرنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر احمد الحريري ردا على جنبلاط: يلي بيناتنا اكبر بكتير من مجلس بلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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