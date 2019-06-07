فرعون وكركي أعلنا إنشاء مقر جديد للضمان في الاشرفية

أعلن الوزير السابق ​ميشال فرعون​ ومدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ ​محمد كركي​، خلال اجتماع في المقر الرئيسي لصندوق الضمان، إنشاء مقر جديد للضمان في الاشرفية.

وشكر فرعون كركي ومجلس الضمان على "تلبية هذا المطلب المزمن، من خلال اتخاذ قرار اعتماد مقر جديد للضمان في المبنى التابع للاتحاد العمالي العام، لخدمة منطقة الاشرفية والشركات وآلاف الموظفين الذين سيستفيدون من الخدمات في مقر لائق ومحترم يؤمن موقفا للسيارات وراحة وسلاسة في تسيير المعاملات، بعد نجاح متابعة التواصل بين مسؤولي المؤسستين بالتعاون مع فرعون ورئيسي جمعيتي ​تجار الاشرفية​ و​الرميل​".

أما كركي فشكر فرعون "لمتابعته الحثيثة لإيجاد هذا الحل وصولا الى القرار المناسب بعد طول انتظار"، معلنا أن "85 في المئة من مراكز ​الضمان الاجتماعي​ تم تأهيلها وأن مركز الاشرفية كان يشكل هاجسا مشتركا بين المعنيين ومجلس إدارة الصندوق، نظرا لوضعه غير المناسب لخدمة منطقة الاشرفية". وأكد كركي أن "الدراسات والخرائط التفصيلية للمقر الجديد أصبحت جاهزة للتنفيذ، وفق المواصفات والشروط المطلوبة من إدارة الضمان، وستستكمل ​الاتصالات​ مع قيادة ​الاتحاد العمالي العام​ للتسريع في إنجاز الأعمال والانتقال اليه بأسرع وقت ممكن، قبل نهاية العام الحالي، تنفيذا لهذه الخطوة المهمة لخدمة أهالي منطقة الاشرفية ومؤسساتها".