أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا متقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيًا وانخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ كما تنشط الرياح أحيانًا، واحتمال تساقط بعض ​الأمطار​ المحلية في المناطق الداخلية خلال الفترة المسائية، مع تكوّن ضباب على المرتفعات ليلًا.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية. أما الأحد فيكون غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما يتوقع تساقط بعض الأمطار المحلية خاصة في المناطق الداخلية خلال الفترة المسائية.