اختتام اليوبيل الفضي لمعهد مار مخايل للموسيقى والفنون في جامعة الروح القدس

نظمت كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس- الكسليك ومعهد مار مخايل للموسيقى والفنونIPSM حفلاً ختامياً لليوبيل الفضي للمعهد برعاية وحضور رئيس عام الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة والرئيس الأعلى لجامعة الروح القدس -الكسليك قدس الأب العام نعمة الله الهاشم،
كما حضر الحفل الآباء المدبرون في الرهبانية، رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب البروفسور جورج حبيقة، عميد كلية الموسيقى في الجامعة الأب الدكتور بديع الحاج، وحشد من الفعاليات السياسية والإدارية والتربوية والثقافية والفنية والبلدية والاختيارية.
وتخلل الحفل عزفاً من الأوركسترا الغربية Chamber Orchestre I.P.S.M بقيادة المايسترو غارو أفيسيان، وقد رافق العزف لوحات من رقص الباليه بقيادة السيدة إيريتا معلوف. كما قدمت الأوركسترا الشرقية، أوركسترا المتن بقيادة المايسترو فادي يعقوب لوحات رائعة مع دبكة جبل لبنان بقيادة الأستاذ حليم صوايا، ورافقتها جوقة معهد مار مخايل بلوحة فنية مميزة. كذلك، جرى توقيع CD "أنت نغمي" للملحن جان عون، وتوقيع كتاب "منهج جديد للطبلة" لشربل معوّض. كما استمتع الحضور بلوحات معرض الرسم الذي أقيم للمناسبة.
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