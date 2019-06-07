الحجار ردا على عبدالله: "ونِعم الأدبيات إذا كانت على شكل تويتاتك"

ردّ عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، قائلًا: "وَنِعم الأدبيات إذا كانت على شكل تويتاتك. عيب".

وكان قد أكّد عبدالله "أنّني لن أردّ على صغار القوم، عندما يتمنّى الكبار سحب "التويت"، وأتمنّى على الجميع عدم الانزلاق إلى مستوى ليس لنا ولا من أدبيّاتنا".

وكانقد توجّه في وقت سابق إلى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بالقول: "غير مشكور وغير محمود تدخّلك في شحيم، معطّلًا لاتفاق التناوب في بلديتها، مستخدمًا أسلوب الضغط على أرزاق الأعضاء في لقمة عيشهم، من أجل إلحاقهم بمئات ضحايا "سعودي- أوجيه". أخلاقنا وقيمنا وعاداتنا تستهجن انجرارك لهذا الموقع".

من ثمّ، ردّ عليه الحجار بالقول: "لا إنت ولا غيرك" مهما علا شأنه يحق له التطاول على رئيس حكومة ​لبنان​، رئيس تيار "المستقبل" سعد رفيق الحريري"، وتابع: "شيل اللي حاطه على صفحتك وعلى صفحة الحزب أحسن ما تضطرنا نفتح الإوراق اللي الكل بيعرفها".