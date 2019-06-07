رد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، قائلا: "لن أرد على صغار القوم، عندما يتمنى الكبار سحب "التغريدة"، وأتمنى على الجميع عدم الانزلاق إلى مستوى ليس لنا ولا من ادبياتنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله للحجار:لن أرد على صغار القوم عندما يتمنى الكبار سحب "التغريدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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