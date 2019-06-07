الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان أن عناصر الدفاع المدني، تمكنوا خلال الساعات الـ96 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حرائق أحراج شبت في كل من: بعورته - عين حالا - الوردانية.

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي :

- إخماد حرائق (عدد 332 ):

أحراج (عدد3) :

جبل لبنان (عدد1): كيفون.

الجنوب (عدد1):النبطية.

الشمال (عدد1):السفيرة.

أعشاب (عدد248):

بيروت(عدد2) :الروشة - الأشرفية.

جبل لبنان(عدد72):السعديات - جون - غبالة - حمانا(2) - صوفر - طبرجا - العاقورة - الرويسات الجديدة - القليعات - بيت الدين - العبادية(*2) - حراجل - الشويفات - جبيل - بشامون (*3) - قرطبا - البربارة - بمكين - الشاوية - عنايا - حالات - القرية - ديك المحدي- بسابا - يحشوش - الكفاءات - فالوغا- عاليه (*3) - دير قوبل - بحمدون - مزرعة يشوع - التحويطة - حريصا - سوق الغرب - فرن الشباك - المنصف - سبعل - الدامور - بئر حسن - عين عنوب - المعيصرة - معاد - رومية - ميروبا - بقعاتة عشقوت - تحويطة الغدير - ضهور الشوير(*2) - الوردانية - بكفيا.

وأشجار في الزعرورية - عين زحلتا - وحافلة غير صالحة في شحيم - البربارة - راس الجبل - شحيم - بيصور - بمكين - بخشتيه - غادير - كيفون - مار روكز/الدكوانة - عيناب - البساتين.

وقمح في حصارات.

البقاع (عدد51): بعلبك (*2)- عين الغصين(زحلة)(2)- كسارة(4) - ضهور زحلة - العقيدية - المنصورة - الكرك - راشيا الوادي - حي الميدان - رياق - قب الياس - الفرزل - علي النهري - تعلبايا - تلال بدنايل - حوش الأمراء(2) - حوش الرافقة(*3)- بدنايل - مشاريع القاع - كفردان - المعلقة - سرعين (*2) - الفرزل - جنتا - البردوني - أبلح - جديتا - كامد اللوز - مكسة - نيحا - يونين - النبي شيت - مجدل عنجر(*2)- بوداي (*2)- لالا - دير الأحمر- جب جنين - رعيت.

وأشجار مثمرة في:المرج - قصرنبا.

الجنوب (عدد87): بليدا - النبطية(2) - (شحور - صريفا) - الهبارية - البيسارية - مروحين - أنصارية - جبشيت - ميس الجبل(*5) - صريفا (*2)- معركة - قبريخا - شمع - برعشيت - رميش - دير كيفا - قعقعية الجسر (*2) - شقرا (*2)- حاروف - مجدل سلم - زمريا (*2) - أنصار - كفرجوز (*2)- دردغيا (*2) - عنقون - رب التلاتين - بنت جبيل (*4) - جويا - القاسمية - كفررمان - بفلاي - حاصبيا - سير الغريبة - عين قانا - عين الدلب - حومين الفوقا - كفردجل - زفتا - الشرقية - القصيبة - الغازية - الحوش - قانا(*2)- مزرعة الحمرا - الشعيتية - حاريص (*2) - صور - اللويزة - دير سريان - يارين - عدلون - مارون الراس - الخيام - فرون - برج رحال - سيروب - الشهابية - العديسة - عين إبل - الدوير.

وأشجار في: ميس الجبل(2) - كفرصير - كفرتبنيت - جرجوع - شحور - كفرفيلا - شوكين (*2) - زوطر الشرقية - حولا.

الشمال (عدد36) : السفيرة(2)- خربة داوود - تكريت - القبّة - عندقت - البيرة (*2) - دنكة - بخعون(2) - البترون (*3) - عبرين - راسنحاش - رشعين - بنهران - سير الضنية - السويسة - العبودية - زغرتا - عيدمون - المنية (*2) - إهدن - شدرا.

وأشجار مثمرة في : تل أندي - بقرصونا - كوبا - أبي سمرا - الدورة(عكار) - الضنية - الكويخات - عمار البيكات (*2).

Advertisements

منازل (عدد13) : برج حمود - سن الفيل - البوشرية - رعشين - بطشاي ونقل مصابة إلى المستشفى - الكوشة - نهر الدهب - برسا - حارة حريك - تعمير الحارة - جزين - الكفاءات - كيفون.

سيارات (عدد23): غادير - الفنار - أنطلياس - العقيبة - البوشرية - المرج - الحازمية - ضبية - زحلة - كيفون - القليعات - بصاليم - حوش الأمراء - البداوي - الزواريب - رياق - العيرونية - عرمتى - بعلشميه - نهر الكلب - بر الياس- بيت شاما - الناقورة.

كهرباء (عدد3):مار مخايل النهر - راس الجبل / عاليه - الحمرا.

مؤسسات(عدد7): طرابلس - عين سعادة - الشياح - بعلبك - صغبين - حي السلم - الغازية.

نفايات (عدد12) : فدار الفوقا - الحمرا - الخاربة - وادي الريحان - زغرتا.

وأعشاب في:عمشيت - ميفدون - شوكين - مرياطة - النبطية - الفرزل - جسر الريحان.

مختلف (عدد20): قمح: إيعات ، زوطر ، زوطر الشرقية، زحلة ، النبطية الفوقا، حبوش ، جمالية، الصويري.

- مشغلات أجهزة تدفئة في اليسار.

- حصيد: القصر، تمنين التحتا ، الصوانية ، حوشبا.

- إطارات في: طرابلس، المتن السريع وكفربعال.

- خيمة زراعية في النمورة - حاوية لتوضيب أثاث المنزل في فرن الشباك - قن للدجاج في داريا.

- حوادث سير (عدد9): غرفين وإنقاذ 4 جرحى ونقل جريحين منهم الى المستشفى - بدنايل ونقل مصابة الى المستشفى - القلمون وسحب 4 جرحى من داخل سيارتهم - كرم سدة وسحب جريحين من داخل سيارتهما - الرملة البيضاء وإخماد حريق الدراجة ونقل جريح الى المستشفى - نهر ابراهيم وسحب مصاب من داخل سيارته - البص(صور) ونقل جريح الى المستشفى - الفيدار ونقل جريح الى المستشفى - الهيكلية وسحب قتيل من داخل سيارته.

- نقل وإسعاف : (27) حالة طارئة.

إنتشال جثة من مقابل شاطىء العقيبة ونقلها الى المستشفى - إنتشال جثة مواطن من ضفاف نهر داريا - نقل جثة من زقاق البلاط إلى المستشفى. (عدد3)

-مهمات بواسطة الدراجة النارية (عدد3): السان جورج(بيروت) - الرملة البيضا - طبرجا.

- إغاثة وإنقاذ(عدد4): إنقاذ رجل جراء سقوطه عن مرتفع صخري في يحشوش - إنقاذ 3 مواطنين محاصرين على متن زورق مقابل مرفأ بيروت - نقل غريق من على شاطىء العقيبة الى المستشفى - إنقاذ عامل من داخل بئر في عنايا.

مجموع المهام المنفذة خلال ال96 ساعة الأخيرة : 378 مهمة

وذكرت المديرية المواطنين "بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".