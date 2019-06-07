الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان أن عناصر الدفاع المدني، تمكنوا خلال الساعات الـ96 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حرائق أحراج شبت في كل من: بعورته - عين حالا - الوردانية.
كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي :
- إخماد حرائق (عدد 332 ):
أحراج (عدد3) :
جبل لبنان (عدد1): كيفون.
الجنوب (عدد1):النبطية.
الشمال (عدد1):السفيرة.
أعشاب (عدد248):
بيروت(عدد2) :الروشة - الأشرفية.
جبل لبنان(عدد72):السعديات - جون - غبالة - حمانا(2) - صوفر - طبرجا - العاقورة - الرويسات الجديدة - القليعات - بيت الدين - العبادية(*2) - حراجل - الشويفات - جبيل - بشامون (*3) - قرطبا - البربارة - بمكين - الشاوية - عنايا - حالات - القرية - ديك المحدي- بسابا - يحشوش - الكفاءات - فالوغا- عاليه (*3) - دير قوبل - بحمدون - مزرعة يشوع - التحويطة - حريصا - سوق الغرب - فرن الشباك - المنصف - سبعل - الدامور - بئر حسن - عين عنوب - المعيصرة - معاد - رومية - ميروبا - بقعاتة عشقوت - تحويطة الغدير - ضهور الشوير(*2) - الوردانية - بكفيا.
وأشجار في الزعرورية - عين زحلتا - وحافلة غير صالحة في شحيم - البربارة - راس الجبل - شحيم - بيصور - بمكين - بخشتيه - غادير - كيفون - مار روكز/الدكوانة - عيناب - البساتين.
وقمح في حصارات.
البقاع (عدد51): بعلبك (*2)- عين الغصين(زحلة)(2)- كسارة(4) - ضهور زحلة - العقيدية - المنصورة - الكرك - راشيا الوادي - حي الميدان - رياق - قب الياس - الفرزل - علي النهري - تعلبايا - تلال بدنايل - حوش الأمراء(2) - حوش الرافقة(*3)- بدنايل - مشاريع القاع - كفردان - المعلقة - سرعين (*2) - الفرزل - جنتا - البردوني - أبلح - جديتا - كامد اللوز - مكسة - نيحا - يونين - النبي شيت - مجدل عنجر(*2)- بوداي (*2)- لالا - دير الأحمر- جب جنين - رعيت.
وأشجار مثمرة في:المرج - قصرنبا.
الجنوب (عدد87): بليدا - النبطية(2) - (شحور - صريفا) - الهبارية - البيسارية - مروحين - أنصارية - جبشيت - ميس الجبل(*5) - صريفا (*2)- معركة - قبريخا - شمع - برعشيت - رميش - دير كيفا - قعقعية الجسر (*2) - شقرا (*2)- حاروف - مجدل سلم - زمريا (*2) - أنصار - كفرجوز (*2)- دردغيا (*2) - عنقون - رب التلاتين - بنت جبيل (*4) - جويا - القاسمية - كفررمان - بفلاي - حاصبيا - سير الغريبة - عين قانا - عين الدلب - حومين الفوقا - كفردجل - زفتا - الشرقية - القصيبة - الغازية - الحوش - قانا(*2)- مزرعة الحمرا - الشعيتية - حاريص (*2) - صور - اللويزة - دير سريان - يارين - عدلون - مارون الراس - الخيام - فرون - برج رحال - سيروب - الشهابية - العديسة - عين إبل - الدوير.
وأشجار في: ميس الجبل(2) - كفرصير - كفرتبنيت - جرجوع - شحور - كفرفيلا - شوكين (*2) - زوطر الشرقية - حولا.
الشمال (عدد36) : السفيرة(2)- خربة داوود - تكريت - القبّة - عندقت - البيرة (*2) - دنكة - بخعون(2) - البترون (*3) - عبرين - راسنحاش - رشعين - بنهران - سير الضنية - السويسة - العبودية - زغرتا - عيدمون - المنية (*2) - إهدن - شدرا.
وأشجار مثمرة في : تل أندي - بقرصونا - كوبا - أبي سمرا - الدورة(عكار) - الضنية - الكويخات - عمار البيكات (*2).
منازل (عدد13) : برج حمود - سن الفيل - البوشرية - رعشين - بطشاي ونقل مصابة إلى المستشفى - الكوشة - نهر الدهب - برسا - حارة حريك - تعمير الحارة - جزين - الكفاءات - كيفون.
سيارات (عدد23): غادير - الفنار - أنطلياس - العقيبة - البوشرية - المرج - الحازمية - ضبية - زحلة - كيفون - القليعات - بصاليم - حوش الأمراء - البداوي - الزواريب - رياق - العيرونية - عرمتى - بعلشميه - نهر الكلب - بر الياس- بيت شاما - الناقورة.
كهرباء (عدد3):مار مخايل النهر - راس الجبل / عاليه - الحمرا.
مؤسسات(عدد7): طرابلس - عين سعادة - الشياح - بعلبك - صغبين - حي السلم - الغازية.
نفايات (عدد12) : فدار الفوقا - الحمرا - الخاربة - وادي الريحان - زغرتا.
وأعشاب في:عمشيت - ميفدون - شوكين - مرياطة - النبطية - الفرزل - جسر الريحان.
مختلف (عدد20): قمح: إيعات ، زوطر ، زوطر الشرقية، زحلة ، النبطية الفوقا، حبوش ، جمالية، الصويري.
- مشغلات أجهزة تدفئة في اليسار.
- حصيد: القصر، تمنين التحتا ، الصوانية ، حوشبا.
- إطارات في: طرابلس، المتن السريع وكفربعال.
- خيمة زراعية في النمورة - حاوية لتوضيب أثاث المنزل في فرن الشباك - قن للدجاج في داريا.
- حوادث سير (عدد9): غرفين وإنقاذ 4 جرحى ونقل جريحين منهم الى المستشفى - بدنايل ونقل مصابة الى المستشفى - القلمون وسحب 4 جرحى من داخل سيارتهم - كرم سدة وسحب جريحين من داخل سيارتهما - الرملة البيضاء وإخماد حريق الدراجة ونقل جريح الى المستشفى - نهر ابراهيم وسحب مصاب من داخل سيارته - البص(صور) ونقل جريح الى المستشفى - الفيدار ونقل جريح الى المستشفى - الهيكلية وسحب قتيل من داخل سيارته.
- نقل وإسعاف : (27) حالة طارئة.
إنتشال جثة من مقابل شاطىء العقيبة ونقلها الى المستشفى - إنتشال جثة مواطن من ضفاف نهر داريا - نقل جثة من زقاق البلاط إلى المستشفى. (عدد3)
-مهمات بواسطة الدراجة النارية (عدد3): السان جورج(بيروت) - الرملة البيضا - طبرجا.
- إغاثة وإنقاذ(عدد4): إنقاذ رجل جراء سقوطه عن مرتفع صخري في يحشوش - إنقاذ 3 مواطنين محاصرين على متن زورق مقابل مرفأ بيروت - نقل غريق من على شاطىء العقيبة الى المستشفى - إنقاذ عامل من داخل بئر في عنايا.
مجموع المهام المنفذة خلال ال96 ساعة الأخيرة : 378 مهمة
وذكرت المديرية المواطنين "بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".
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