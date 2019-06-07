الكرملين: روسيا "لن تغيّر سلوكها" لتحسين علاقاتها مع بريطانيا

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موسكو: أكد الكرملين الجمعة أن روسيا "لن تغيّر سلوكها" لتحسين علاقاتها التي تشهد توترا شديدا مع بريطانيا، بعد أن دعت السلطات البريطانية موسكو إلى وضع حدّ لسلوكها "العدائي والمزعزع للاستقرار".
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "لن نغيّر سلوكنا لأن الأمر الوحيد الذي تريده روسيا هو علاقات مفيدة، مبنية على المصالح المشتركة".
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