خالفوا الإمام.. وزير داخلية تركيا وجنوده يؤدون صلاة العيد بشكل فوضوي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press وزير الخارجية التركى وجنوده يؤدون صلاة العيد بطريقة خاطئة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وعددا من الجنود وهم يؤدون صلاة عيد الفطر بطريقة خاطئة. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO وأظهر مقطع الفيديو الوزير بجانب عدد من عناصر الجيش التركي، يؤدون صلاة عيد الفطر، وسادت حالة من الارتباك والفوضى في صفوف المصلين، ولم يتبعوا الإمام وكأنهم يصلون للمرة الأولى، وخالف بعض المصلين الإمام في الركوع والسجود والقيام.

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