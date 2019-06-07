تقرير امريكي ..هذه الدولة العربية ثالث سوق إفريقي لتجارة الحشيش

كشف تقرير حديث أن المغرب يعد ثالث أكبر سوق لترويج القنب الهندي ومخدر الحشيش المستخلص منه في القارة الإفريقية، حيث تفوق قيمة المتاجرة في هذا النوع من المخدرات 3.5 مليار دولار سنويًا، بينما يقدر عدد المدمنين على استهلاك الحشيش في المغرب بنحو 1.7 مليون فرد.
ووفقًا لبيانات التقرير الذي أعدته مؤسسة ”نيو فرونتير داتا“ البحثية الأمريكية، فإن حجم معاملات التجارة في القنب الهندي والحشيش المغربي تفوق 3.5 مليار، فيما تعتبر دولة النيجر أكبر سوق إفريقية للحشيش الإفريقي حيث تصل قيمة معاملاته إلى 15.3 مليار دولار، فيما تأتي إثيوبيا ثانية بحجم معاملات بقيمة 9.8 مليار دولار سنويًا.
وأفادت بيانات التقرير الأمريكي أن عدد مستهلكي الحشيش في إفريقيا يقدر بنحو 83 مليون فرد، تربعت نيجيريا على قائمة أكثر الدول استهلاكًا للحشيش بواقع 20.8 مليون مستهلك، ثم إثيوبيا بـ7.1 مليون فرد، ومصر بنحو 5.9 مليون مدمن.
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