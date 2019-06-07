مدير الاستخبارات العراقية يحدد موقع البغدادي و يكذب رواية التخالف الدولي

اعلن مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، اللواء الركن سعد مزهر العلاق، أن زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي ابو بكر البغدادي متواجد في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.

وقال العلاق في حديث لوكالة “سبوتنيك” إن هناك معلومات تفيد بتنقل الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق، وخاصة منطقة حمص وصحراء الأنبار ومنطقة البعاج والحضر ومناطق المنايف والصخريات، فضلا عن المثلث العراقي التركي السوري، كونها مناطق خالية من القطاعات العسكرية”​​​.

و كان التحالف الدولي رجح ان يكون أبو بكر البغدادي متواجدا على الأراضي الليبية و قالت انها تستعد لتحديد موقعه لتوجيه ضربة عسكرية لتصفيته