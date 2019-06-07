الجيش السوري يقضي على عدد من الإرهابيين ويدمر إمداداتهم بريف حماة

قضت وحدات من الجيش السوري العاملة في حماة، اليوم -الجمعة على مجموعات إرهابية هاجمت النقاط العسكرية على محور تل الجبين وتل ملح بالريف الشمالي الغربي بالتوازي مع ضربات مركزة على إمداداتها القادمة من ريف إدلب الجنوبي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات من الجيش ردت على خروقات المجموعات الإرهابية برمايات
وأوضحت أن وحدات الجيش اشتبكت مع إرهابيين تسللوا إلى محيط قريتي كفرهود وتل ملح بريف محردة الشمالي الغربي، واستعادت عددا من النقاط بعد إيقاع العديد من القتلى بين صفوف الإرهابيين وتدمير آلياتهم وبدأت بملاحقة فلولهم في المنطقة.
وأوقعت وحدات من الجيش أمس قتلى ومصابين بين إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) ودمرت لهم مقرات قيادة في بلدة معرتحرمة بريف إدلب الجنوبي وبلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.
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