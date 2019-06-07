وزير الطاقة الروسي: متفاهمون مع السعودية على التنسيق في سوق النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ، اليوم الجمعة ، إن موقفي موسكو والرياض من سوق النفط العالمية متشابهان، وأن البلدين اتفقتا على تنسيق الإجراءات في سوق النفط .

وأكد نوفاك -خلال جلسة حوار بمنتدى بطرسبورج الاقتصادي بمشاركة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح- وقفا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- وجود تفاهم مشترك مع

من جانبه أكد وزير الطاقة

وأشار الفالح، إلى أنه يتم تنسيق المواقف مع روسيا والتنسيق لمواجهة العوامل الطارئة، لافتا إلى أن السعودية ستواصل خفض إنتاج النفط في يوليو.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح- وقفا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- وجود تفاهم مشترك مع السعودية حول الوضع في سوق النفط واتخاذ القرارات المشتركة.من جانبه أكد وزير الطاقةالسعودي خالد الفالح، أن هناك إجماعا كاملا على ميثاق جديد لـ"أوبك+" يتعلق بتعاون طويل الأمد، لافتا إلى أن وضع سوق النفط الآن أفضل مقارنة بعام 2014.وأشار الفالح، إلى أنه يتم تنسيق المواقف مع روسيا والتنسيق لمواجهة العوامل الطارئة، لافتا إلى أن السعودية ستواصل خفض إنتاج النفط في يوليو.

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