طهران: تصريحات ترامب مكررة ولا تستحق الرد

انتقدت الخارجية الإيرانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبرت أن تصريحاته الأخيرة في أوروبا "مكررة ومتناقضة ولا تستحق الرد" من طهران.
وقالت الخارجية في بيان أصدرته بعد تصريحات ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الصواريخ الباليستية: "تصریحات ترامب في أوروبا مكررة ومتناقضة ولا قيمة لها ولا تستحق ردا جديدا من طهران".
وأشارت إلى أن "طرح قضايا خارج الاتفاق النووي سيساعد
وتابعت: "الجانب الأوروبي وعلى الرغم من البيانات السياسية، إلا أنه لم يتمكن من الوفاء عمليا بالتزاماته بالاتفاق النووي، وبات عاجزا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق
وأمس، قال ترامب للصحفيين قبيل محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي ماكرون في بلدة كون غربي فرنسا بعد حضور مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال في "النورماندي"، إن العقوبات التي فرضها على إيران أدت لفشلها كدولة، لكنه حاول إغراء طهران بالتفاوض.
فيما أكد ماكرون سعي فرنسا والولايات المتحدة على حد سواء لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وإطلاق مفاوضات دولية جديدة لتحقيق هذا الهدف المشترك.
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