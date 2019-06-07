وقوع انفجار في مبنيين سكنيين بمدينة جنوبي السويد

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، أن انفجارًا اجتاح مبنيين سكنيين متجاورين في مدينة بجنوب البلاد، فيما لم يتضح على الفور إذا ما أسفر الحادث عن وقوع ضحايا.

ذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن الانفجار أدى إلى تدمير شرفات ونوافذ المبنيين، في مدينة "لينشوبينغ" التي تقع على بعد نحو 175 كيلومترًا جنوب غرب استوكهولم، مشيرة إلى أن

أحد المبنيين مكون من خمسة طوابق والآخر من أربعة طوابق.قالت الشرطة السويدية إنه تم نشر فرقة لتفكيك المتفجرات إلى المنطقة عقب الانفجار الذي وقع بعد حوالي الساعة السابعة صباحًا (بتوقيت جرينتش).ولا يزال السبب وراء وقوع الانفجار مجهولًا.