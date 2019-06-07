أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، أن انفجارًا اجتاح مبنيين سكنيين متجاورين في مدينة بجنوب البلاد، فيما لم يتضح على الفور إذا ما أسفر الحادث عن وقوع ضحايا.
ذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن الانفجار أدى إلى تدمير شرفات ونوافذ المبنيين، في مدينة "لينشوبينغ" التي تقع على بعد نحو 175 كيلومترًا جنوب غرب استوكهولم، مشيرة إلى أن
قالت الشرطة السويدية إنه تم نشر فرقة لتفكيك المتفجرات إلى المنطقة عقب الانفجار الذي وقع بعد حوالي الساعة السابعة صباحًا (بتوقيت جرينتش).
ولا يزال السبب وراء وقوع الانفجار مجهولًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وقوع انفجار في مبنيين سكنيين بمدينة جنوبي السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.