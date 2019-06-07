كوريا الجنوبية: ننفذ عقوبات الأمم المتحدة ضد عمليات كوريا الشمالية للنقل غير المشروع

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن سول تشارك بنشاط في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة التي تحظر على كوريا الشمالية عمليات النقل غير المشروعة من سفينة إلى سفينة، عن طريق نشر أصولها العسكرية بصورة ملائمة.

ونفت الوزارة تقريراً إخبارياً نُشر أمس الخميس أفاد بأن كوريا الجنوبية لم تشارك في حملات متعددة الجنسيات للقضاء على عمليات النقل غير المشروعة من كوريا الشمالية للوقود وغيره من البضائع

في بحر الصين الشرقي والمياه المحيطة بها.وأكدت الوزارة أن سول تنفذ كل تفاصيل القرارات بالتعاون الوثيق مع الدول المعنية في مناطق العمليات، مضيفة أن كوريا الجنوبية استخدمت جميع الأصول المتاحة، وتمكنت من إدارتها بشكل صحيح للأنشطة، في حين رفضت تقديم التفاصيل، متعللة بالسرية العسكرية.وفي تقرير سنوي، ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة - في وقت سابق - أنكوريا الشمالية لا تزال تتحدى قرارات مجلس الأمن من خلال زيادة هائلة في عمليات النقل غير القانونية للمنتجات البترولية والفحم من سفينة إلى سفينة.وكجزء من الجهود المبذولة لردع عمليات النقل هذه، قادت الولايات المتحدة تحالفا من 8 دول يضم كوريا الجنوبية وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا واليابان ونيوزيلندا.وفي محادثات وزراء الدفاع الثلاثية التي عُقدت الأسبوع الماضي في سنغافورة، تعهدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بالتنفيذ الكامل والإنفاذ الصارم لعقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بكوريا الشمالية، بما في ذلك التعاون الدولي لردع وتعطيل النقل غير القانوني لكوريا الشمالية من سفينة إلى سفينة.