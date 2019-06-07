قوات الأمن الأفغانية تستعيد السيطرة على مقاطعة "خواجه عمري" بإقليم غزني من طالبان

أكد مسئول بالجيش الأفغاني أن قوات الأمن والدفاع الوطني استعادت السيطرة على مقاطعة "خواجه عمري" بإقليم "غزني" بوسط البلاد.

نقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية، اليوم الجمعة، عن مسئولين محليين قولهم إن عملية تطهير المقاطعة التي سقطت في أيدي طالبان منذ قرابة

عام لا تزال جارية، مضيفين بأن العملية كانت بدأت مساء أمس الخميس.يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني، أسد الله خالد، خلال زيارة له إلى إقليم"زابل" جنوبي البلاد، بأن القوات الأفغانية ستستعيد السيطرة على المناطق التي سقطت في أيدي طالبان في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن طالبان لم تحقق أي إنجازات خلال هجوم الربيع.كانت قوات الأمن الأفغانية استعادت - أواخر الشهر الماضي - السيطرة على مقاطعة "ده ياك" بإقليم غزني التي سيطرت عليها طالبان منذ نحو عامين.