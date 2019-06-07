فضح جرائم الحوثي وداعش بحق نساء سوريا واليمن

نظّمت المبادرة العربية للتثقيف والتنمية، ندوة فى مقرها بالقاهرة، حول انتهاكات حقوق المرأة في فترات النزاع المسلح، بمشاركة نخبة من المثقفين والحقوقين، ووزراء عرب سابقين. استهلت رئيسة مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية الدكتورة وسام باسندوه الندوة بالإعلان عن إنشاء وحدة الابحاث والدراسات بالمبادرة.

وأعلنت برنامج المؤسسة للعام القادم والذي سيتركز حول موضوع العدالة الانتقالية. تضمن برنامج الندوة تقديم ثلاث مداخلات رئيسية أولها كانت للإعلامية السورية نجلاء بيطار مؤسسة جمعية "وطن" لرعاية اللاجئين السوريين

بمصر التي تحدثت عن وضع المرأة في سوريا خلال أعوام الحرب، وآثار الحروب والنزاعات على المرأة ودور الجهات المهتمة بحقوق المرأة، كما أبرزت أهم الانتهاكات التي قام بها تنظيم داعش في مناطق سيطرتها ضد المرأة.

وفي المداخلة الثانية تحدث رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل عن الانتهاكات التي تتعرض لها نساء اليمن من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية والمتمثلة بالاختطاف

والاخفاء القسري في سجون خاصة لفترات طويله وتعريضهن للتعذيب والابتزاز والاستغلال باشكال مختلفة وقيام الحوثيين باستغلال النساء في السجون وتجنيدهن بالاكراه.

وفي مداخلتها قالت وزيرة حقوق الانسان اليمنية السابقة حورية مشهور، إن ميليشيا الحوثي تسببت في تعطيل المرحلة الانتقالية منذ بدء الحوار الوطني حتى انقلابهم على الشرعية في سبتمبر ٢٠١٤ مرورا بكل جولات المفاوضات اللاحقة.

وركزت في مداخلتها على ضرورة بناء السلام، مشيرة إلى أن وقف الإنتهاكات ضد النساء لن يتم إلا بتجاوز مرحلة الصراع والنزاع والوصول إلى مرحلة السلام العادل والشامل والمستدام ومن تم تطبيق العدالة الإنتقالية التي تتضمن جبر ضرر الضحايا ومساءلة الجناة.

