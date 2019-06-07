نظّمت المبادرة العربية للتثقيف والتنمية، ندوة فى مقرها بالقاهرة، حول انتهاكات حقوق المرأة في فترات النزاع المسلح، بمشاركة نخبة من المثقفين والحقوقين، ووزراء عرب سابقين. استهلت رئيسة مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية الدكتورة وسام باسندوه الندوة بالإعلان عن إنشاء وحدة الابحاث والدراسات بالمبادرة.
وأعلنت برنامج المؤسسة للعام القادم والذي سيتركز حول موضوع العدالة الانتقالية. تضمن برنامج الندوة تقديم ثلاث مداخلات رئيسية أولها كانت للإعلامية السورية نجلاء بيطار مؤسسة جمعية "وطن" لرعاية اللاجئين السوريينبمصر التي تحدثت عن وضع المرأة في سوريا خلال أعوام الحرب، وآثار الحروب والنزاعات على المرأة ودور الجهات المهتمة بحقوق المرأة، كما أبرزت أهم الانتهاكات التي قام بها تنظيم داعش في مناطق سيطرتها ضد المرأة.
وفي المداخلة الثانية تحدث رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل عن الانتهاكات التي تتعرض لها نساء اليمن من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية والمتمثلة بالاختطاف
وفي مداخلتها قالت وزيرة حقوق الانسان اليمنية السابقة حورية مشهور، إن ميليشيا الحوثي تسببت في تعطيل المرحلة الانتقالية منذ بدء الحوار الوطني حتى انقلابهم على الشرعية في سبتمبر ٢٠١٤ مرورا بكل جولات المفاوضات اللاحقة.
وركزت في مداخلتها على ضرورة بناء السلام، مشيرة إلى أن وقف الإنتهاكات ضد النساء لن يتم إلا بتجاوز مرحلة الصراع والنزاع والوصول إلى مرحلة السلام العادل والشامل والمستدام ومن تم تطبيق العدالة الإنتقالية التي تتضمن جبر ضرر الضحايا ومساءلة الجناة.
كانت هذه تفاصيل خبر فضح جرائم الحوثي وداعش بحق نساء سوريا واليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.