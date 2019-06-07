انفجار يهز مدينة سويدية ويلحق أضراراً بالمباني

هز انفجار وسط مدينة لينشوبينج في جنوب السويد اليوم الجمعة ملحقاً أضراراً ببعض المباني.
وذكرت الشرطة، على موقعها الإلكتروني، أن فريقاً من خبراء المفرقعات توجه إلى مكان الحادث حيث تهشمت نوافذ بعض المباني.
وقالت الشرطة "نحقق فيما حدث. لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات".
إلا أن موقع "ذا لوكال" الإلكتروني السويدي أكد لأن الشرطة تطوق المكان أن إصابات قد وقعت دون ذكر عدد محدد.
وذكرت الإذاعة السويدية أن انفجاراً قوياً حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من خمسة طوابق وأحدث تلفيات في مبان أخرى.
ولم تعرف حتى الآن أسباب ولا دوافع الانفجار.
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