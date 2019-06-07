موسكو تتهم سفينة حربية أميركية بإجراء مناورة خطيرة مع مدمرة روسية

اتهم الأسطول الروسي في المحيط الهادي، اليوم الجمعة، سفينة حربية أميركية بالقيام بمناورة خطيرة مع سفينة عسكرية روسية.

وذكرت وكالات أنباء روسية، نقلاً عن الأسطول الروسي، أن تلك المناورة غير الآمنة كادت أن تتسبب في تصادم بين القطعتين الجربيتين في بحر الصين الشرقي.

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ونسبت الوكالات إلى البحرية الروسية القول إن السفينة "تشانسلورزفيل"، التي تحمل صواريخ موجهة، اقتربت لمسافة 50 متراً فقط من المدمرة الروسية "أدميرال فينوجرادوف" التي اضطرت إلى اتخاذ إجراء طارئ لتجنب الصدام.

وتتبادل روسيا والولايات المتحدة من حين لآخر الاتهامات بإجراء مناورات غير محسوبة.