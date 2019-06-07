روسيا لا تستبعد زيادة عدد جنودها في فنزويلا متحدية الولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة لإرسال مزيد من الخبراء العسكريين إلى فنزويلا إذا استدعى الأمر ما يشكل تحدياً واضحاً للولايات المتحدة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزارة قولها إن موسكو لا تستبعد زيادة عدد العسكريين الروس في فنزويلا.

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وكانت روسيا قد ذكرت، في وقت سابق، أن سحب العسكريين الروس من فنزويلا بالكامل سيوجه ضربة لرئيسها نيكولاس مادورو الذي تدعمه موسكو بخلاف الولايات المتحدة التي تدعم زعيم المعارضة رئيس البرلمان خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، قبل أيام، إن روسيا أبلغت الأميركيين بسحب جزء من جنودها في فنزويلا. لكن موسكو نفت ذلك.