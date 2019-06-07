كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة حقوقية تستغرب الصمت الدولي إزاء جرائم الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز، جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحق السكان المدنيين بالمحافظة.

وأوضح المكتب في بيان له، نشره موقع "سبتمبر نت" الإلكتروني، أن "المليشيا الانقلابية ارتكبت جرائم بحق السكان في مدينة تعز من حصار جائر منذ أربع سنوات وقصف عشوائي على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والتي تسببت بسقوط المئات من المدنيين الأبرياء من مختلف الأعمار (ذكور وإناث) وكان آخرها سقوط 16 طفل بين قتيل وجريح".

واستغرب البيان صمت المجتمع الدولي حول إنتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية، للقانون الدولي الإنساني وما تمارسه بحق هذه المدينة.

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ودعا البيان المنظمات المحلية والدولية إلى توثيق كل الجرائم بحق أبناء مدينة تعز وإدانتها، ومن ثم إيصالها إلى جميع المحافل الدولية لكي ينال المجرمون العقاب الرادع بما يتناسب مع جرائمهم، تحقيقاً لمبدأ الانتصاف للضحايا.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قتلت وجرحت خلال الساعات الـ72 الماضية 16 طفلاً، في محافظة تعز.

وأوضحت مصادر محلية لـ "سبتمبر نت" أن المليشيا الانقلابية استهدفت الأطفال عبر القذائف التي تطلقها من مواقع تمركزها بأطراف المدينة وكذلك عبر قناصيها.

ولفتت المصادر إلى أنه بالإضافة إلى مقتل وإصابة الأطفال الـ16، فقد قامت المليشيا في الأيام القليلة الماضية على قتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء بينهم نساء.