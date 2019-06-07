كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات السورية تطلق سراح أمين بغداد السابق نعيم عبعوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر حكومية عراقية، عن إطلاق السلطات السورية سراح أمين بغداد السابق نعيم عبعوب.

وأكدت المصادر لـRT، أن "عبعوب غادر سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية، حيث يقيم في العاصمة بيروت، عقب إطلاق سراحه".

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ولم تذكر المصادر أي معلومات أخرى حول الموضوع، مشيرة إلى وجود اتصالات بين حكومتي بغداد ودمشق، أسهمت بإطلاق سراح عبعوب.

وأصدرت محكمة جنح الرصافة في بغداد، والمختصة بنظر قضايا النزاهة، حكما عام 2017 بالحبس لمدة سنة واحدة بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب بتهمة "استغلال الوظيفة وتجاوز الصلاحيات".

وألقت شرطة الإنتربول القبض على المسؤول العراقي على الحدود بين لبنان وسوريا.