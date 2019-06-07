كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الجزائري المؤقت يدعو للحوار تحضيراً للانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، في "خطاب إلى الأمة" ألقاه، مساء الخميس، الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى حوار للوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري أخيراً "استحالة" إجراء الانتخابات في 4 يوليو(تموز) المقبل.

وقال بن صالح، في الخطاب الذي بثه التلفزيون الجزائري: "أدعو الطبقة السياسية، والمجتمع المدني، والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره، إلى اختيار سبيل الحوار، وصولاً إلى مسار توافقي على الانتخابات الرئاسية، ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال".