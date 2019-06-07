كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدعو القوى الخارجية لعدم التدخل في شؤون السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن تأييده لدعوة الاتحاد الإفريقي لتفادي أي تدخل خارجي في شؤون السودان.

وجاء في بيان لمفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن "طلب الاتحاد الإفريقي بتجنب تدخل القوى الخارجية في عملية التسوية للأزمة (في السودان) يجب تلبيته فورا".

كما أيد الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى "وقف العنف فورا وإجراء تحقيق ذي مصداقية" في أحداث الأيام الأخيرة.

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ودعا الاتحاد الأوروبي كذلك إلى استئناف المفاوضات ونقل السلطة إلى إدارة مدنية على أساس الاتفاقات التي قد تم التوصل إليها.

ويأتي ذلك على خلفية قيام القوات الأمنية السودانية يوم الاثنين الماضي بفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل، حسبما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية.

وجمد الاتحاد الإفريقي مشاركة السودان في فعالياته حتى استعادة الحكم المدني في البلاد.