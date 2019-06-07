كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة السورية تطلق"غزوة المعتصم بالله المدني" في حماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت فصائل المعارضة السورية في محافظة حماة وسط سوريا عن عملية عسكرية واسعة.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير: "أطلقت فصائل المعارضة، عملية عسكرية تحت اسم غزوة المعتصم بالله المدني، وتجري الآن معارك عنيفة جداً على جبهة الجبين وتل ملح بريف حماة الشمالي، واستهداف مقاتلي جيش العزة بصواريخ مضادة للدروع، مجموعات تابعة للقوات الحكومية، وروسيا، وإيران على أطراف قرية تل ملح وقتل وجرح العشرات بينهم ضابطان، وقامت القوات الروسية بقصف محيط مدينة كفر زيتا بريف حماة من معسكر بريديج".

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وأضاف القائد العسكري الذي رفض كشف اسمه، "جميع الفصائل العاملة في ريف حماة وإدلب تحت اسم جيش فتح الشام".

من جانبه، قال قائد ميداني من القوات الحكومية: "تصدت وحدات من الجيش لاعتداء للمجموعات المسلحة على تل ملح، والجبين، والحماميات، بريف حماة الشمالي، كما أطلقت تلك المجموعات قذائف صاروخية على مدينة محردة، ما تسبب في أضرار مادية بمشفى المحبة وسط المدينة".

وأضاف القائد الميداني الذي لم يكشف اسمه، "ردت قوات الجيش من مواقعها في الشيخ حديد، بقصف مواقع وتحركات مسلحي المعارضة في بلدات اللطامنة، وكفر زيتا، والزكاة، والأربعين، وحصرايا شمالي حماة".