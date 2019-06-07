وزير الخارجية الفرنسي لودريان يحل اليوم الجمعة في المغرب

كشفت مصادر متطابقة أن وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” سيحل، مساء اليوم الجمعة، في الرباط في إطار زيارة رسمية.

ويرتقب أن يلتقي “لودريان”، غد السبت بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، في اجتماع كان مقررا عقده، شهر أبريل الماضي، لكن سفر ناصر بوريطة إلى الخليج لإيصال رسائل ملكية حال دون ذلك، مشيرة إلى أن اللقاء سيستعرض الملفات ذات الاهتمام المشترك داخليا، وإقليميا.

كما ينتظر أن يشارك “لودريان” في لقاء اقتصادي، تنظمه الجامعة الأورومتوسطية في مدينة فاس، يوم الاثنين، فضلا عن التقائه بالجالية الفرنسية، المقيمة في المغرب.