أصغر رحالة عمرها 21 زارت كل دول العالم تتحدى الأرقام القياسية (صور)

تزعم فتاة أمريكية تبلغ من العمر 21 عاما، أنها الآن أصغر شخص زار كل بلدان العالم، وذلك وفقا لـ”فوربس وفوكس نيوز”.

تقول ليكسي ألفورد، إن إنجازها قد اكتمل في 31 ماي، عندما وضعت قدمها في كوريا الشمالية، الدولة الـ 196 ذات السيادة على قائمتها، وفقا لتقرير المواقع الإخبارية.

وتهدف ألفورد في كسر رقم قياسي حالي في موسوعة غينيس تابع لجيمس أسكويث، الذي كان يبلغ من العمر 24 عاما عندما انتهى من زيارة جميع دول العالم في عام 2013.

كما وثقت ألفورد رحلاتها على شبكة التواصل الاجتماعي، وجمعت 73 ألف متابع على “إنستغرام”.

وحملت ألفورد لوحة على صورة لها في كوريا الشمالية، قائلة فيها: “سافرت بشكل رسمي إلى كل بلد في العالم”، “من الجنون أن تتوج سنوات من العمل الشاق بلحظة واحدة، أنا ممتنة للغاية لكل من ساعدني في الوصول إلى هنا. لقد انتهى الفصل الأعظم من حياتي. وأصبو لبداية جديدة”.