العاهل الإسباني يقترح الاشتراكي بيدرو سانشيز كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

أعلنت مريتكسيل باتيت رئيسة مجلس النواب، أمس الخميس، أن العاهل الإسباني الملك فليبي السادس اقترح الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز، كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة خلال الجلسة الافتتاحية لتنصيب رئيس الحكومة المزمع عقدها في مجلس النواب.

وعبرت باتيت خلال ندوة صحفية عقدتها عقب استقبالها من طرف العاهل الإسباني عن رغبتها في عقد هذه الجلسة “في أقرب وقت ممكن” مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعدها بعد التشاور مع بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها.

وقرر العاهل الإسباني الملك فليبي السادس اقتراح سانشيز رئيسا للحكومة الإسبانية المقبلة بعد الاجتماع الذي عقده يومي الأربعاء والخميس مع زعماء الأحزاب السياسية الخمسة عشر، الممثلة في مجلس النواب بمن فيهم الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي الذي فاز في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت بإسبانيا يوم 28 أبريل الماضي.