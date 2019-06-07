انفجار كبير في مبنى سكني بمدينة سويدية

وذكرت صحيفة “أفتونبلادت” أن أكثر من 20 سيارة اسعاف توجهت الى المبنى، مع عدد كبيرة من سيارات الشرطة والإطفاء، وأن فرقة خاصة من خبراء تفكيك القنابل في طريقها الى المكان.

وذكرت الشرطة أنها قامت بفرض طوق أمني حول البناية، وانها تقوم في الوقت الحالي بتأمين المنطقة، وضمان نقل المصابين الى المستشفى.



ووفق الشرطة فإن الانفجار الذي لم تعلن حتى الآن سببه، وقع في الساعة التاسعة من صباح اليوم.