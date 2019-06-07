بالصور: باميلا أندرسون تثير ضجة على الانترنت بسبب فستانها الجريء

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وعلى الرغم من زيها اللافت وابتسامتها المشرقة، إلا أنها فقدت بريقها السابق. ولاحظ عشاق الممثلة أن عارضة الأزياء، التي انتشرت ملصقاتها في كل مكان وزينت جدران جيل بأكمله، ظهرت عليها بصمات الزمن.
وقد لعبت عمليات التجميل، برأي الكثيرين، التي لا تخفيها أندرسون بنفسها، دورا كبيرا في إظهار هرمها والتجاعيد على جسدها بالكامل.
وعلق أحد رواد الإنترنت بالقول: "يا إلهي، ماذا حصل لها؟".
وكتب معلق آخر: "نعم، أمر مؤثر. الركبتان والساقان والباقي، لقد بان التقدم بالعمر".
الى ذلك، فقد كتب شخص آخر: "إيه يا باميلا، أصبحت جدة".
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم بلوغ أندرسون 52 عاما من العمر، إلا أنها تعيش حياتها بنشاط، وفقا للصحيفة، فهي على علاقة الآن مع لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، عادل رامي البالغ من العمر 33 عاما.
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