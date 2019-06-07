الحشد يعلن القبض على احد مرتكبي الحرائق في الصينية

وقال الحشد في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قوة من اللواء 31 المرابطة في قضاء الصينية تمكنت من القبض على شخص يقوم بحرق الأعشاب القريبة من المحاصيل الزراعية".
واضاف، ان "القوة وبمشاركة فرق الإطفاء تمكنتا من إطفاء الحريق المفتعل والحفاظ على محاصيل المزارعين وممتلكاتهم".
واضاف، ان "القوة وبمشاركة فرق الإطفاء تمكنتا من إطفاء الحريق المفتعل والحفاظ على محاصيل المزارعين وممتلكاتهم".
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