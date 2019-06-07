الكرملين: بوتين وترامب يلتقيان في اليابان الشهر الجاري

قال الكرملين، الجمعة، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان خلال اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا باليابان هذا الشهر.



وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "هناك فرصة بالتأكيد. هناك فرصة لحدوث أي شيء".

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كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل نهاية الشهر الماضي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سعياً لإرساء "الاستقرار" في العلاقات شديدة التوتر بين البلدين، على الرغم من قائمة متزايدة من الموضوعات الخلافية.

وقال بوتين إنه يرغب في "استعادة علاقات كاملة" بين موسكو وواشنطن، مضيفاً أنه يشعر بأن الرئيس ترامب يرغب بشكل حقيقي في إصلاح العلاقات المتأزمة بين روسيا والولايات المتحدة.

وجاءت زيارة بومبيو لسوتشي لتكون هي الأرفع مستوى بين مسؤولين في القوتين العظميين منذ قمة هلسنكي في يوليو/تموز بين ترامب وبوتين.. وكان بومبيو قد أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف بأن واشنطن لن تتسامح مع أي تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020.