آبي أحمد يصل الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري والمعارضة

وصل آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، الجمعة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للقيام بالوساطة بين المجلس العسكري والمعارضة.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.





وفور وصوله توجه آبي أحمد إلى قصر الضيفة بالخرطوم واستقبله رئيس المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح البرهان.





ومن المتوقع أن تبدأ المشاورات الرسمية بين آبي أحمد والمجلس العسكري بعد قليل، تعقبها لقاءات مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

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ويسعى آبي أحمد للتوسط بين الأطراف السودانية بغية التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف.



وكانت مصادر موثوقة كشفت لـ"العين الإخبارية" أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يعتزم إجراء زيارة للسودان، الجمعة، للقاء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة من أجل الوساطة.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية" إن آبي أحمد سيترأس وفداً عالي المستوى يضم رئيس هيئة الأركان سعري مكنن، ووزير الخارجية غدواندجاتشاو، والمستشار الأمني لرئيس الوزراء تمسجن طورنه.





وتأتي زيارة آبي أحمد عقب طلب مجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس، من الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) بذل جهود في الإطار والتواصل مع السودان، من أجل استعادة السلام والاستقرار، حيث تترأس بلاده الهيئة.

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قرر، أمس الخميس، تعليق عضوية السودان في جميع نشاطات الاتحاد حتى تسليم السلطة للمدنيين.



ويأتي قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي قبيل انتهاء المدة التي حددها مطلع مايو/أيار الماضي بشهرين.

وعقب عزل عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي في 15 من الشهر ذاته إمهال المجلس العسكري في السودان 15 يوماً لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية قبل أن يتم تمديدها لـ60 يوماً مطلع مايو/أيار الماضي.