الان تتابع رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى الخرطوم للتوسط لحل الأزمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:
وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في مهمة وساطة لحل الأزمة بين الأطراف السودانية.
ويترأس أحمد وفدا عالي المستوى، يضم رئيس هيئة الأركان سعري مكنن، ووزير الخارجية غدواند غاتشاو، والمستشار الأمني لرئيس الوزراء تمسغن طورنه، وفقا لتقارير صحفية.
ويلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي قوى مختلفة من المعارضة إضافة إلى مسؤولين في المجلس العسكري خلال الزيارة التي ستستمر يوما واحدا بغية التوصل إلى تسوية بين كافة الأطياف السودانية.
وتأتي زيارة آبي أحمد عقب طلب مجلس السلم والأمن الأفريقي، أمس الخميس، من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) ببذل جهود في الإطار والتواصل مع السودان من أجل استعادة السلام والاستقرار، حيث تترأس بلاده الهيئة.
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