شكرا لقرائتكم الفالح: من غير المقبول العودة لأوضاع سوق النفط في 2015 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الطاقة السعودي المهندس، خالد الفالح، إن الأسابيع الثلاثة الماضية لم تكن جيدة لأسواق النفط.

وأضاف أنه من غير المقبول العودة إلى ما كانت عليه السوق في 2015.

وأشار الفالح إلى أن الأسعار عند 60 دولارا للبرميل لا تمنح ثقة كافية للقطاع للاستثمار.

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"لا أريد الانخراط في تعزيز الإنتاج لتعويض انخفاض أسعار النفط، والقرار الذي سيتخذ في يوليو يمكن دائما تعديله في وقت لاحق من النصف الثاني".

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن الكميات الدقيقة للإنتاج ستخضع للنقاش.

وبشأن إنتاج النفط قال الفالح "نخفض بالفعل أكثر"، والمملكة تنتج دون المستوى المستهدف بمقدار 0.7 مليون برميل.