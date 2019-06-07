شكرا لقرائتكم الكرملين: بوتين وترمب قد يلتقيان باليابان الشهر الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، الجمعة، نقلاً عن الكرملين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترمب، سيلتقيان خلال اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا باليابان هذا الشهر.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: "هناك فرصة بالتأكيد. هناك فرصة لحدوث أي شيء".
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