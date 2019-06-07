أمريكا تشدد العقوبات النفطية على فنزويلا

رويترز

شددت وزارة الخزانة الأمريكية ضغطها على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة بي.دي.في.اس.ايه عبر توضيح أن تصدير شركات الشحن العالمية لمخففات اللزوجة ربما يخضع لعقوبات أمريكية.

والتعديل، الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، هو أحدث إجراء أمريكي يهدف إلى الضغط على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عبر تقييد الوصول إلى إيرادات الصادرات النفطية من بي.دي.في.اس.ايه.

واعتمدت بي.دي.في.اس.ايه لفترة طويلة على مخففات اللزوجة من الولايات المتحدة لكي تضيفها إلى نفطها الثقيل جدا ليُصبح الخام قابلا...